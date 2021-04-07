Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı
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Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | Güncel

Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı Adıyaman'da ip gibi dizilen 78 adet Çam Keseböceğini (tırtıl) görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı

ADIYAMAN - Adıyaman'da ip gibi dizilen 78 adet Çam Keseböceğini (tırtıl) görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Adıyaman'da bir okulun bahçesinde ilk fark edildiğinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan sanılan sıralı tırtıl böcekleri görenleri şaşkınlığa uğrattı. Tırtılların sıralı ve düzenli yolculuğu görenlerin merakını cezbetti.

Tırtılları gören vatandaşlar sıralı tırtılları tek tek saydı. Vatandaşlar, tırtılların tamamının tek bir parça gibi sıralı dizilmesini, böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için yaptıklarını dile getirildi.

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor.

Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı
Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı
Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı
Tırtılların oluşturduğu kuyruk görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:47:57. #1.15#
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