Tipide mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti Muş'ta etkili olan tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu.

BİNGÖL (İHA) - Tipide mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti

MUŞ - Muş'ta etkili olan tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu.

Muş- Bingöl karayolunun 45. kilometresinde onlarca araç tipi ve fırtınada mahsur kaldı. Tipi ve fırtına nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında yolu geçici olarak trafiğe kapatan jandarma, bölgedeki vatandaşların yardımına koştu. Kara saplanan araçların etrafını kürek yardımıyla açan jandarma, araçları iterek bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma, D300 karayolunda önlemlerini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de bölgede yol açma ve genişletme çalışması yapıyor.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Doğan Kazci, "Yolda tipi ve fırtınaya yakalandık. Jandarma ekipleri ve karayolları ekipleri yardımımıza yetişti. Aracımızı bulunduğu yerden çıkardık. Çok sağ olsunlar" dedi.

Tipi ve fırtınanın sona ermesiyle yolun yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.