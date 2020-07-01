TİKA'dan Tunus İşbirliği Ajansına video konferans sistemi
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TİKA'dan Tunus İşbirliği Ajansına video konferans sistemi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunus'un uluslararası teknik işbirliğinden sorumlu resmi kuruluşu olan Tunus Teknik İşbirliği Ajansına (ATCT) video konferans sistemi kurdu.

TİKA'dan Tunus İşbirliği Ajansına video konferans sistemi
01.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:13

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunus'un uluslararası teknik işbirliğinden sorumlu resmi kuruluşu olan Tunus Teknik İşbirliği Ajansına (ATCT) video konferans sistemi kurdu.

Uluslararası teknik ve kalkınma işbirliği faaliyetleri de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi Covid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalardan yoğun olarak etkilendi. Tunus Teknik İşbirliği Ajansında Afrika ve Arap dünyasının çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri ile kapasite artırım programlarının bu dönemde video konferans yöntemiyle elektronik olarak gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Tunus Teknik İşbirliği Ajansının talebi üzerine TİKA, ajans bünyesinde bir video konferans sistemi kurdu. İki kurum arasındaki işbirliği kapsamında TİKA tarafından temin edilen video konferans kamerası, akıllı ekran ve diğer tüm gerekli donanım ve yazılımdan oluşan video konferans sistemi ATCT'ye teslim edildi.

ATCT Genel Müdürü El Borni Salhi, TİKA ile ATCT arasındaki bu işbirliğinin özellikle pandemi gibi olağanüstü koşullarda işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Salhi, TİKA'nın bu girişiminin iki kurumun gelecekte güney ülkeleri yararına gerçekleştirebilecekleri tecrübe paylaşımı, kapasite oluşturulması gibi çeşitli alanlardaki ortak projeler için bir başlangıç noktası teşkil edeceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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