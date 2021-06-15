Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (55 ) idaresindeki 48 FBC 90 plakalı hafif ticari araç ile Cuma Memiş'in (76) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada Memiş ile yanındaki Saadet Kaysanık ağır yaralandı. Çevredekilerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü
Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taşa yazılan '12 yaşındayım, tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı! Yıllardır komşusu tarafından istismar ediliyormuş
Taşa yazılan "12 yaşındayım, tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! Yıllardır komşusu tarafından istismar ediliyormuş
Küçük kızın canını hiçe saydılar! Annesinin dizinde metrelerce yol gitti
Küçük kızın canını hiçe saydılar! Annesinin dizinde metrelerce yol gitti
23 yaşındaki Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
23 yaşındaki Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:01:05. #1.14#

title