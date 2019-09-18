TFF Başkanı Özdemir'den RTÜK Başkanı Şahin'e ziyaret

18.09.2019 14:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanlığına haziran ayında seçilen Özdemir'in, Ebubekir Şahin'i ziyaretinde gündem başlıklarından birini, spordaki ve ekranlardaki şiddet oluşturdu.

Sahalardan şiddeti silme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Özdemir, çalışmalarını RTÜK Başkanı Şahin ile paylaştı.

Şahin de özellikle spor programlarındaki şiddete vurgu yaparak ekranlardaki futbol yorumcularının abartılı vücut hareketlerine ve sıklıkla kullandıkları argo kelimelere dikkati çekti.



Futbolun doğasında bulunan coşkuyla spor programlarında zaman zaman isteyerek ya da istemeyerek heyecanlı sunumların ya da yorumların etik sınırları aştığını aktaran RTÜK Başkanı Şahin, ekran şiddetine ve kötü sözlere karşı tedbir alınacağını söyledi.

Şahin, "İş dünyasında pek çok başarıya imza atmış, ülkemizin prestij projelerinde emeği bulunan değerli büyüğümüz Nihat Özdemir Bey, yoğun temposu arasında futbolla olan yakın ilişkisini de hep sürdürmüştür. Sporla alakalı çeşitli kademelerde elini taşın altına koymuş olan değerli Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, bu görevinde de yine üstün başarılara imza atacaktır. Kendisiyle hemen hemen her konuda mutabıkız." diye konuştu.

"Bize düşen ekranları temiz tutmak"

Bir konuyu özellikle vurgulamak istediğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek belirteyim ki liglerde iddialı takımlar arasındaki yoğun ve çetin mücadeleler sürerken sahalarımızda istenmeyen görüntülere maruz kalabiliyoruz. Gerek saha içinde gerekse saha dışında taraftarların holiganizme kaçan tavırlarına şahit oluyoruz. Bunlar yetmezmiş, spor programlarında da aynı çirkin yaklaşımları görebiliyoruz. Ahlak sınırlarını aşan taraftarı öfkelendiren yorumlardan tutun da hakaret ya da argo içeren kötü sözlere varıncaya dek olumsuz örneklere rastlayabiliyoruz. Federasyon Başkanımız işte burada… Sahalardan şiddeti çekme konusunda kararlılar, bizlere düşense ekranları temiz tutmak. Spor programlarındaki şiddete geçit vermeyeceğiz."

Ebubekir Şahin, spor programlarındaki nahoş söz ve görüntülere karşı ilgilileri daha dikkatli olmaya çağırarak şunları kaydetti:

"Bazen bilerek bazen de bilmeden heyecan atmosferi içinde sarf edilen sözler bizleri tedbir almaya zorluyor. 7'den 70'e herkesin severek takip ettiği spor programları için yoğun bir mesai yürütüyoruz. Hatta bazen yorumcu arkadaşlar abartarak yabancı dilde küfürler etmeye başladılar. Bunlar hoş şeyler değil. Gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın rahatça izleyeceği daha temiz bir ekran oluşturma gayretindeyiz."

RTÜK Başkanı Şahin'e teşekkür eden TFF Başkanı Özdemir ise iletişim içinde el ele vererek güzel çalışmalara imza atacaklarına yürekten inandığını kaydetti.

Kaynak: AA