İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre 'Türk bayraklı' tepki (2)
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İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre 'Türk bayraklı' tepki (2)

27.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:23
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre 'Türk bayraklı' tepki (2)

'PARAMOTOR' ELE GEÇİRİLDİHatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi.

'PARAMOTOR' ELE GEÇİRİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi.

TERÖRİSTLER AYNI YÖNTEMLE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

PKK'lı teröristler, daha önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti. 27 Kasım 2019'da ise Hakurk'ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.


İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre 'Türk bayraklı' tepki (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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