Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı kategoride aranan Orhan Ürek'in öldürüldüğü bilgisi, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden çıkan örgütsel dokümanda yer aldı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı kategoride aranan Orhan Ürek'in öldürüldüğü bilgisi, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden çıkan örgütsel dokümanda yer aldı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan, örgütün sözde Botan Saha Van eyalet sorumlusu "Ciger Goyi" kod adlı Orhan Ürek, 25 Eylül 2020'de Hakkari kırsalında yapılan hava unsurları destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü, sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Ürek'in ölümünü açıklamadı ve bunu gizlemek amacıyla yerine görevlendirme yapmadı.

Şırnak'ın Domuz Dağı bölgesinde Eren-10 Operasyonu kapsamında, 8 Nisan'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten, kırmızı kategoride aranan Fırat Şişman'ın üzerinden çıkan örgütsel doküman, örgütün sakladığı gerçeği ortaya çıkardı.

Terörist Şişman'dan elde edilen örgütsel dokümanı inceleyen güvenlik güçleri, terörist Ürek'in öldürülmesine ilişkin bilgilere ulaştı.

Örgütün, Irak'ın kuzeyindeki karargahından, sözde Botan saha karargahına gönderilmek üzere hazırlanan notta, sahadan örgütü sarsan iki bilgi geldiği, birincisinin Agit Civyan adlı teröristin ölümü olduğu belirtilerek, olaya ilişkin acilen detaylı bilgi isteniyor.

Notta, sarsıcı bilgilerin ikincisinin ise terörist Ürek'in ölümü olduğu ifade edilerek, "Van Eyaleti, Kato Marinosta 26 Eylül'de düşmanın yaptığı hava saldırısı sonucu Eyalet Komutanı Ciger Arkadaş ve yanında bulunan Erdal arkadaşın şehit düştüğünü belirttiler. Bu her iki kayıp çok ağır ve yerlerini kolay dolduramayacağımız arkadaşlardı." ifadelerine yer veriliyor.

Ayrıca PKK'ya 2008'de Şırnak'tan katılan terörist Ürek'in, 2010-2014 yılları arasında Yüksekova ve Şemdinli'de gerçekleştirilen birçok eylemin sorumlusu olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Josef De Souza Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:09:00. #1.15#
title