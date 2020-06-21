Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı 9 çocuğu babasız bıraktı
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Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı 9 çocuğu babasız bıraktı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan 4 işçinin ardından 9 çocuk babasız kaldı.

Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı 9 çocuğu babasız bıraktı
21.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:15

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan 4 işçinin ardından 9 çocuk babasız kaldı. Evlerinin geçimi için çalışırken düzenlenen saldırı sonucu şehit olan işçilerin çocukları, Babalar Gününü buruk geçirdi.

Silopi ilçesi Cudi Dağı Kurtik tepe mevkisinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan işçilerden Hacı Atilla'nın 4 çocuğu, Osman Tuncay'ın 2 ve Nesim Beştaş'ın 3 çocuğu yetim kaldı. Evlerinin geçimi için çalışırken teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan işçilerin çocukları, Babalar Gününü buruk geçirdi.

GERİDE 4 ÇOCUK BIRAKTI

Şehit işçi Hacı Atilla'nın hayat hikayesi ise dinleyenleri gözyaşlarına boğdu. Atilla'nın ilk eşi yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Tülay, 7 yaşındaki Ecrin ve 3 yaşındaki Bünyemin'e hem annelik hem babalık yapan Atilla, bir süre sonra ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Bu evliliğinden de 1 çocuğu olan Atilla, Babalar Gününden 4 gün önce teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu. Atilla geride 3'ü hem öksüz hem yetim olan 4 çocuk bıraktı.

"ALLAH TERÖRÜN BELASINI VERSİN"

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akçakuşak köyünde ikamet eden Hacı Atilla'nın annesi Sadiye Atilla, oğlunun 4 çocuğunun olduğunu söyledi. Sadie Atilla, "İlk eşinden 2 kız 1 erkek çocuğu vardı. İlk eşi kalp krizi geçirip hayatını kaybedince, tekrardan evlendi. Eşi Selamet Atilla'dan ise 1 yaşında bir erkek çocuğu var. Kızım geldi bana haber verdi, Hacı'nın arabasının altında teröristler tarafından mayın patlatıldığını söyledi. Ben de kendimi hemen dışarı atıp, bağırdım ve birinin beni Silopi'ye götürmesini istedim. Oraya gittiğimde şehit olmuştu. Evi için çalışmaya gitmişti. Biz zannettik ki kimse bizi öldürmez. Çünkü benim oğlum masum biriydi. Kendi çocuklarının kısmeti için gitmişti, işçiydi. Allah terörün belasını versin. Allah bin kere belasını versin. Oğlumun ardından dört yetim kaldı. Şimdi ben ne yapacağım" dedi.

Hacı Atilla'nın eşi Selamet ise "Kanımız yerde kalmasın inşallah. Hacı daha çocuğunu doğru düzgün görmedi. Benim oğlum 7 aylık. Hacı oğlunu göremeden gitti. Bende görmedim, onu. Eşimi son bir kez görmek istedim, göremedim. Her zaman çocuğunu özlediğini ve göremediğini söylüyordu. Benim eşim çalışmaya gitmişti. Allah onların belasını versin. Ekmeği için gitmişti çocukları yetim kaldı, 3 yetimi daha vardı. Şimdi öksüz kaldılar" diye konuştu.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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