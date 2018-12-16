Tellere Takılan Güvecini İtfaiye Kurtardı

Tellere Takılan Güvecini İtfaiye Kurtardı

Tellere takılan güvecini itfaiye kurtardıMARDİN - Mardin'de cezaevi tellerine takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tellere takılan güvecini itfaiye kurtardı

MARDİN - Mardin'de cezaevi tellerine takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin E Tipi Cezaevi çevresinde bulunan tellere bir güvercinin takıldığı bilgisini alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, asansörlü itfaiye aracı ile yaralı güvercini sıkıştığı tellerden kurtararak, tedavisi yaptırılmak üzere veterinere götürdü.

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