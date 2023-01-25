Uzaya gidecek ilk Türk belli oldu!

Mustafa Varank, uzaya gidecek ve bilimsel araştırmalar yapacak olan ilk Türk vatandaşının yakın zamanda açıklanacağını belitti.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk defa bir Türk uzaya çıkacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan ilk Türk vatandaşının belli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayları açıklayacağını belirtti.

Uzaya gidecek olan ilk Türk vatandaşını Cumhurbaşkanı açıklayacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Mustafa Varank, uzaya gidecek ve bilimsel araştırmalar yapacak olan ilk Türk vatandaşının yakın zamanda açıklanacağını belitti. Hürriyet'in yaptığı habere göre uzaya gidecek kişiler Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Uzaya gidecek kişinin sağlık durumunun da oldukça önemli olduğunu dile getiren Varank, bu konuda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin büyük rol oynadığını ifade ediyor. Uzaya gitmesi için seçilen kişinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan sağlık ve psikolojik testleri sonrasında belirlendiği açıklandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açılış töreninde yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk vatandaşını Uluslararası UZAY İstasyonu'na göndereceğiz. Orada bilimsel deneyleri arkadaşımız gerçekleştirecek. Uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok katkısı oldu. Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100'üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek"

Uzaya gidecek olan ilk Türk vatandaşının ismini ise ancak Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ile öğrenebileceğiz. Peki siz Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk'ün gitmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.