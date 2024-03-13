TikTok Aktif Kullanıcı Sayısında Düşüş Yaşıyor

Gelen son bilgilere göre, TikTok aktif kullanıcı sayısında belirgin bir düşüş yaşamaya başladı. 2023 yılının son çeyreğinde neredeyse hiç büyüyemeyen platformun, özellikle Amerika'da sadık kullanıcılarını bile kaybetmeye başladığı söyleniyor.

Piyasaya sürüldüğü 2016'dan beri sosyal medya dünyasında hızla yükselen platform, daha önce hiç böylesine bir başarısızlığı tatmamıştı. Hiç şüphesiz bu düşüşün en büyük sebeplerinden biri, Amerikan yönetiminin TikTok'u Çin hükümetiyle işbirliği içinde olmakla suçlayıp bir dizi yasaklamalar getirmesi oldu. Hatta uygulamanın ülkede tamamen kaldırılması bile gündemde. İşte tüm detaylar…

TikTok, düşüş trendine mi girdi?

Düşüşün diğer bir sebebi olarak ise, TikTok'u en çok kullanan kesim olan gençlerin yavaş yavaş büyümeye başlaması ve bu nedenle uygulamaya yeterince vakit ayıramaması gösteriliyor. Bu durum şirket yönetimini oldukça endişelendirirken, son dönemde büyüme oranlarında Facebook'un bile gerisinde kalınması bardağı taşıran son damla oldu. Firma tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, oldukça radikal kararların alınabileceği konuşuluyor.

Kullanıcı sayısı azalmaya devam ettiği takdirde ise uygulamanın reklam gelirleri de gözle görülür şekilde düşecek. Bu durumu engellemek isteyen şirket yönetimi, Instagram benzeri bir fotoğraf uygulamasını yakın zamanda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu yeniliklerin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Diğer yandan Amerika'da büyük bir hukuk mücadelesi veren firmanın geleceği şu an için oldukça belirsiz diyebiliriz.

TikTok yasaklanıyor mu? İşte kritik açıklama

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'un uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.