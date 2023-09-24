Threads, Twitter ile paylaş butonunu kaldırdı

Teknoloji dünyasının en hızlı parlayan ve en hızlı düşüşe geçen platformlarından birisi Meta'nın Twitter rakibi Threads uygulaması, kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle Twitter ile paylaş butonunu kaldırdı.

Teknoloji dünyasının en hızlı parlayan ve en hızlı düşüşe geçen platformlarından birisi Meta'nın Twitter (X) rakibi Threads uygulaması oldu. Son haftalarda platforma web ve çoklu hesap desteği gibi önemli özellikler geldi, ancak kullanım oranları artmadı. Son olarak Threads'ten "Twitter ile paylaş" butonunun kaldırıldığı ortaya çıktı.

Threads, "kullanılmadığı" gerekçesiyle Twitter ile paylaş butonunu sildi

Twitter'a meydan okuyan Threads, uygulamadan Twitter'a gönderi paylaşma özelliğini sessiz sedasız şekilde kaldırmış durumda. Bir Threads geliştiricisi tarafından yapılan açıklamaya göre Twitter'da paylaş özelliği, kullanıcılar tarafından tercih edilmediği için askıya alındı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın yönettiği Twitter'a karşı piyasaya sürülen Threads, çıktığından bu yana kullanıcılara gönderilerini doğrudan Twitter'da paylaşma olanağı sunuyordu. Ancak çok az kişinin bu özelliği kullandığı fark edildi.

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Aslında Meta bu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Bir Threads kullanıcısının fark ettiği duruma, uygulamanın geliştiricilerinden birisi yanıt verdi. Açıklamasında, "Twitter ile paylaş seçeneğini düşük kullanım nedeniyle kaldırdık" ifadesini kullandı.

Twitter entegrasyonunun kaldırılması, Threads kullanıcılarının rakip platformu tercih etmediklerini gösteriyor. Bu hareket, Twitter'ın kullanıcı tabanının, Threads'e kaymadığının da bir göstergesi olabilir.

Bununla birlikte, X tüm sansasyonel gelişmelere rağmen hala popülerliğini sürdürüyor. Bu da kullanıcıların alışkanlıklarından kolay kolay vazçgeçmediği anlamına geliyor. Bakalım Threads, popülaritesini artırmak için neler yapacak.

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