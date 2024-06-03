TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?

Üniversite sınav tarihi ne zaman? Üniversite adayları, TYT- AYT sınavları ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. YKS sınav tarihi merak ediliyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…

TYT- AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum TYT: 08.06.2024 165 dakika sürüyor.

YKS 2. Oturum AYT: 09.06.2024 180 dakika sürüyor.

YKS 3. Oturum YDT: 09.06.2024 120 dakika sürüyor.

YKS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.