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TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?

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TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve 2024 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınav YKS ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?

Üniversite sınav tarihi ne zaman? Üniversite adayları, TYT- AYT sınavları ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı ve YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. YKS sınav tarihi merak ediliyor. TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…

TYT- AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?

YKS SINAVI NE ZAMAN?

  • YKS 1. Oturum TYT: 08.06.2024 165 dakika sürüyor.
  • YKS 2. Oturum AYT: 09.06.2024 180 dakika sürüyor.
  • YKS 3. Oturum YDT: 09.06.2024 120 dakika sürüyor.

TYT- AYT sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli mi?

YKS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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