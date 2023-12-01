Kütahya 30 Ağustos OSB'ye Elektrikli Araç İstasyonu Kuruldu

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesine (OSB) elektrikli araç istasyonu kurulumunun tamamlanarak kullanıma sunulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinden yapılan açıklamada," Daha temiz bir dünya için Müdürlüğümüz ve ZES arasında protokol imzalanarak elektrikli araç istasyonu kurulumları tamamlanmıştır. DC şarj istasyonlarıyla aynı anda 4 araca hizmet verilebilecek şekilde kullanıma sunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA