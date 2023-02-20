Fiyat performans odaklı: POCO X5 GT'nin kilit özellikleri belli oldu!
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POCO X5 GT, 23049PCD8G model numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?
Bu ayın başlarında kullanıcıların beğenisine sunulan POCO X5 serisi orta segmente hitap ediyor ve fiyat performans odaklı. Son ortaya çıkan raporlara göre çok yakında seriye bir model daha eklenecek: POCO X5 GT. Akıllı telefonla ilgili sınırlı sayıda bilgi söz konusu ve bugün bunlara bir yenisi eklendi. POCO X5 GT IMDA veri tabanında ortaya çıktı ve kilit özellikleri belli oldu.
POCO X5 GT kullanıcılara neler sunacak?
POCO X5 GT, 23049PCD8G model numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Listeleme, cihazın 5G desteği sunacağını ve ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve NFC desteğine sahip olacağını doğruluyor. Bunun yanı sıra şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre akıllı telefonun çok yakında Çin'de piyasaya sürülmesi planlanan Redmi Note 12 Turbo'nun yeniden markalanmış sürümü olması bekleniyor.
İddialara göre POCO X5 GT, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama ile birlikte gelmesi beklenen telefon, orta segment için geliştirilen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2'den güç alacak.
POCO X3 NFC için MIUI 14 güncellemesi yolda!
Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel birincil sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Son olarak 67W hızlarını destekleyen 5500 mAh'lik pilden besleneceğini belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından bu ayın başlarında tanıtılan POCO X5 serisinin teknik özellikleri şöyle;
Poco X5 tüm özellikleri
120 Hz yenileme hızı Temelde 700 nit parlaklık, yüksek modda 1200 nit parlaklık 395 piksel yoğunluğu Yüzde 85 ekran-gövde oranı Gorilla Glass 3 ile korumaİşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 2×2.2 GHz Kryo 660 Gold – 6×1.7 GHz Kryo 660 SilverAna Kamera: 48 MP, f/1.8, (geniş açı), PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultra geniş açılı), 1/4¨, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) HDR desteği ve panorama özelliğiAna Kamera Video: 1080p@30fpsÖn Kamera: 13 MP, f/2.5, (geniş açı) HDR desteğiÖn Kamera Video: 1080p@30fpsRAM ve Depolama: 128GB / 6GB RAM 256GB / 8GB RAM UFS 2.2 desteğiBatarya: 5000 mAh (Li-Po) Kablo ile 33W şarjBağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB Type-C 2.0İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Renk Seçenekleri: Yeşil, mavi ve siyah Poco X5 Pro özellikleri 1 milyar renk, Dolby Vision, HDR10+ Temelde 500 nit, yüksek modda 900 nit parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5GAna Kamera: 108 MP, f/1.9, (geniş açı), 1/1.52¨, 0.7µm 8 MP, f/2.2, 120° (ultra geniş açı), 1/4¨, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) HDR ve PanoromaAna Kamera Video: 4K@30fps 1080p@30/60/120fpsÖn Kamera: 16 MP, f/2.4, (geniş açı), 1/3.06¨ 1.0µmÖn Kamera Video: 1080p@30/60fps HDR ve panorama özelliğiRAM ve Depolama: 128 GB / 6 GB RAM 256 GB / 8 GB RAM (UFS 2.2)Batarya: 5000 mAh (Li-Po)Şarj: Kablolu 67W Ters kablolu 5W PD3.0 – QC4Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C 2.0İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 14Renk Seçenekleri: Sarı, mavi, siyah Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Ekran: 6.67 inç AMOLED ekran – 1080 x 2400 çözünürlük
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı
Çin Halk Cumhuriyeti Qualcomm Teknoloji Haberler
120 Hz yenileme hızı
Temelde 700 nit parlaklık, yüksek modda 1200 nit parlaklık
395 piksel yoğunluğu
Yüzde 85 ekran-gövde oranı
Gorilla Glass 3 ile korumaİşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
2×2.2 GHz Kryo 660 Gold – 6×1.7 GHz Kryo 660 SilverAna Kamera: 48 MP, f/1.8, (geniş açı), PDAF
8 MP, f/2.2, 118° (ultra geniş açılı), 1/4¨, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (makro)
HDR desteği ve panorama özelliğiAna Kamera Video: 1080p@30fpsÖn Kamera: 13 MP, f/2.5, (geniş açı)
HDR desteğiÖn Kamera Video: 1080p@30fpsRAM ve Depolama: 128GB / 6GB RAM
256GB / 8GB RAM
UFS 2.2 desteğiBatarya: 5000 mAh (Li-Po)
Kablo ile 33W şarjBağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB Type-C 2.0İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Renk Seçenekleri: Yeşil, mavi ve siyah
Poco X5 Pro özellikleri
1 milyar renk, Dolby Vision, HDR10+
Temelde 500 nit, yüksek modda 900 nit parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5GAna Kamera: 108 MP, f/1.9, (geniş açı), 1/1.52¨, 0.7µm
8 MP, f/2.2, 120° (ultra geniş açı), 1/4¨, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (makro)
HDR ve PanoromaAna Kamera Video: 4K@30fps
1080p@30/60/120fpsÖn Kamera: 16 MP, f/2.4, (geniş açı), 1/3.06¨ 1.0µmÖn Kamera Video: 1080p@30/60fps
HDR ve panorama özelliğiRAM ve Depolama: 128 GB / 6 GB RAM
256 GB / 8 GB RAM
(UFS 2.2)Batarya: 5000 mAh (Li-Po)Şarj: Kablolu 67W
Ters kablolu 5W
PD3.0 – QC4Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C 2.0İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 14Renk Seçenekleri: Sarı, mavi, siyah
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!