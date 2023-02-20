Fiyat performans odaklı: POCO X5 GT'nin kilit özellikleri belli oldu!

Bu ayın başlarında kullanıcıların beğenisine sunulan POCO X5 serisi orta segmente hitap ediyor ve fiyat performans odaklı. Son ortaya çıkan raporlara göre çok yakında seriye bir model daha eklenecek: POCO X5 GT. Akıllı telefonla ilgili sınırlı sayıda bilgi söz konusu ve bugün bunlara bir yenisi eklendi. POCO X5 GT IMDA veri tabanında ortaya çıktı ve kilit özellikleri belli oldu.

POCO X5 GT kullanıcılara neler sunacak?

POCO X5 GT, 23049PCD8G model numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Listeleme, cihazın 5G desteği sunacağını ve ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve NFC desteğine sahip olacağını doğruluyor. Bunun yanı sıra şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre akıllı telefonun çok yakında Çin'de piyasaya sürülmesi planlanan Redmi Note 12 Turbo'nun yeniden markalanmış sürümü olması bekleniyor.

İddialara göre POCO X5 GT, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama ile birlikte gelmesi beklenen telefon, orta segment için geliştirilen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2'den güç alacak.

POCO X3 NFC için MIUI 14 güncellemesi yolda!

Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel birincil sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Son olarak 67W hızlarını destekleyen 5500 mAh'lik pilden besleneceğini belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından bu ayın başlarında tanıtılan POCO X5 serisinin teknik özellikleri şöyle;

Poco X5 tüm özellikleri