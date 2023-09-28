Elon Musk, Teknofest'e katılacak mı?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk, ABD'de bir araya gelmişti. Görüşme sırasında Starlink'ten Tesla'ya kadar birçok konu görüşüldü. Cumhurbaşkanı ayrıca Elon Musk'ı 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e çağırmıştı. Peki Musk, bu etkinliğe katılacak mı?

İzmir Teknofest'in sürpriz ismi Elon Musk olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a bir sonraki Tesla fabrikasını Türkiye'de kurması ve üretim yapması için davette bulundu. Görüşme sırasında ayrıca Elon Musk, İzmir Teknofest'e davet edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, Musk'ın etkinliğe katılabileceği düşünülüyor.

Cuma günü, Teknofest'e Elon Musk gelirse ne hissedersiniz? ?????? pic.twitter.com/uXUNUZ0UF2 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) September 27, 2023

SpaceX ayrıca geçtiğimiz günlerde Starlink'i Türkiye'de hizmete açmak için talepte bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise Starlink'in ülkemizde faaliyette bulunma talebini değerlendirdiklerini söyledi. Bu açıklama, Musk'ın Türkiye'ye gelme ve Teknofest'e katılma olasılığını da artırıyor.

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Teknofest, her yıl binlerce ziyaretçiyi teknoloji ve inovasyonun en son trendleriyle buluşturuyor. Bu yılki etkinlik, daha önce hiç olmadığı kadar büyük ve etkileyici olacak. Katılımcılar, ilham verici havacılık gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu beş günlük bir programın keyfini çıkaracaklar.

Teknofest, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. İzmir'de gerçekleşecek olan bu büyük etkinliği kaçırmamak için 27 Eylül – 1 Ekim tarihlerini takvimlerinize işaretleyin. Teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!