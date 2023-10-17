Apple Yeni iPad Modellerini Tanıtacak

Geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte iPhone 15 ailesini piyasaya süren Apple tarafında yeni iPad modelleri için de geri sayım başladı. Bu kapsamda firmanın iPad Mini 7, Air 6 ve USB-C'li Apple Pencil ürünlerini vitrine çıkarması bekleniyor. Son ortaya çıkan raporlar ürünlerin tanıtım tarihini ve spesifik olarak iPad Mini 7'nin fiyat etiketini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte iPhone 15 ailesini piyasaya süren Apple tarafında yeni iPad modelleri için de geri sayım başladı. Bu kapsamda firmanın iPad Mini 7, Air 6 ve USB-C'li Apple Pencil ürünlerini vitrine çıkarması bekleniyor. Son ortaya çıkan raporlar ürünlerin tanıtım tarihini ve spesifik olarak iPad Mini 7'nin fiyat etiketini gözler önüne seriyor.

Apple'da yeni iPad'ler için geri sayım başladı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Abhishek Yadav, iPad Mini 7'nin fiyat etiketini gözler önüne serdi. Buna göre yaklaşan tablet modeli 449 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Öte yandan şirketin bu yeni ürünlerinin bu gece tanıtılacağı söyleniyor.

New iPads might launch today/tonight. pic.twitter.com/iI1e675rhg — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 17, 2023

Şu anda M1 çipten güç alan iPad Air'in M2 çipe yükseltilmesi planlanıyor. iPad Mini ise mevcut A15 çipine göre hafif bir iyileştirme olan A16 Bionic çiple çıkışını yapacak. Ayrıca, yeni Mini'nin mevcut nesil modellerde gözlemlenen jöle kaydırma sorununu gidermek için yeni bir ekran denetleyicisi içereceğini öne süren raporlar var.

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Bir yıl önce bir güncelleme gören standart model de muhtemelen A16 çip yükseltmesi alabilir. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene çıkış yapan iPad 10 modelinde kullanıcılara yeni bir ince çerçeve tasarımı, yeni renkler ve şu anda A14 Bionic çip tarafından desteklenen bir Touch ID yan düğmesi sunuldu.

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