Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Yapay Zeka ve Havacılık Sempozyumu Sona Erdi

Antalya'da Yapay Zeka ve Havacılık Sempozyumu Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'AI In The Sky' etkinliği, yapay zekanın havacılık sektöründeki etkilerini değerlendirdi. Etkinlikte, yapay zekanın entegrasyonu ve sektörel sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektöründeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen "AI In The Sky: A Unified Approach with ICAO (Gökyüzünde Yapay Zeka: ICAO ile Birleşik Bir Yaklaşım)" etkinliği sona erdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) işbirliğiyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılan etkinlikte, yapay zekanın havacılığa entegrasyonu, havacılık ekosisteminin tüm bileşenleri üzerinde ekonomik, güvenlik, emniyet ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemi ele alındı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar başta olmak üzere sektörün önde gelen firmaları ve diğer tüm paydaşları, etkinlikte bir araya geldi.

Yapay zekanın havacılıktaki potansiyeli ve geleceği tartışılan program, 12-14 Kasım'da gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ilk gün açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Al In The Sky etkinliğinin bugün kapanış toplantısı yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek, yaptığı konuşmada, ICAO'nun yapay zekayla ilgili ilk toplantısı için merkez olarak Türkiye'yi seçtiğini ve önemli toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıya ICAO Genel Sekreteri Salazar'ın dört daire başkanıyla katılarak, yüksek düzeyde katılım sağladığını aktaran Yüksek, "Üç gün boyunca yapay zekanın havacılık sektöründe kullanımı ve bununla ilgili endişeler, regülasyonlar, düzenlemeler burada masaya yatırıldı. Türk sivil havacılığını nerede konuşlandırdığımızı göstermiş olduk. Türk sivil havacılığı açısından da güzel bir vitrin oldu. Gerçekleştirmiş olduğumuz kurumsal dönüşüm modeli ve bu modeli destekleyen havacılık yönetim sistemini sunma imkanı bulduk." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Teknoloji
AK Partili Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

AK Partili Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı

"Kürtlere temel haklar tanınmalı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Venezuela Brezilya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Venezuela Brezilya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İrlanda Finlandiya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım İrlanda Finlandiya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovenya Norveç CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Slovenya Norveç maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fransa İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Fransa İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yunanistan İngiltere CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Yunanistan İngiltere maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuzey Makedonya Letonya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kuzey Makedonya Letonya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benin Nijerya CANLI TAKİP - ŞİFRESİZ izle (OSİMHEN MAÇI)! Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 14 Kasım Benin Nijerya maçı hangi kanalda, canlı yayın nered S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.