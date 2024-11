Antalya'da Yapay Zeka ve Havacılık Sempozyumu Sona Erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektöründeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen "AI In The Sky: A Unified Approach with ICAO (Gökyüzünde Yapay Zeka: ICAO ile Birleşik Bir Yaklaşım)" etkinliği sona erdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) işbirliğiyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılan etkinlikte, yapay zekanın havacılığa entegrasyonu, havacılık ekosisteminin tüm bileşenleri üzerinde ekonomik, güvenlik, emniyet ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemi ele alındı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar başta olmak üzere sektörün önde gelen firmaları ve diğer tüm paydaşları, etkinlikte bir araya geldi.

Yapay zekanın havacılıktaki potansiyeli ve geleceği tartışılan program, 12-14 Kasım'da gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ilk gün açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Al In The Sky etkinliğinin bugün kapanış toplantısı yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek, yaptığı konuşmada, ICAO'nun yapay zekayla ilgili ilk toplantısı için merkez olarak Türkiye'yi seçtiğini ve önemli toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıya ICAO Genel Sekreteri Salazar'ın dört daire başkanıyla katılarak, yüksek düzeyde katılım sağladığını aktaran Yüksek, "Üç gün boyunca yapay zekanın havacılık sektöründe kullanımı ve bununla ilgili endişeler, regülasyonlar, düzenlemeler burada masaya yatırıldı. Türk sivil havacılığını nerede konuşlandırdığımızı göstermiş olduk. Türk sivil havacılığı açısından da güzel bir vitrin oldu. Gerçekleştirmiş olduğumuz kurumsal dönüşüm modeli ve bu modeli destekleyen havacılık yönetim sistemini sunma imkanı bulduk." dedi.