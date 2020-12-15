Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

15.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:38
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, vatandaşların vergilerini yapılandırabilmesi için 31 Aralık'a kadar belediyeye başvurabileceğini bildirdi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, vatandaşların vergilerini yapılandırabilmesi için 31 Aralık'a kadar belediyeye başvurabileceğini bildirdi.

Kum, yaptığı yazılı açıklamada, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, kanun hükmünce Çorlu Belediyesine olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, para cezası, harç ve ücret borçlarının yapılandırılabilmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyeye başvuru yapılabileceğini belirtti.

www.corlu.bel.tr adresinde bulunan E-Belediye Borç Sorgulama Ödeme kısmında yer alan formu doldurarak da işlemlerin yapılabileceğini aktaran Kum, "Sicil numarasını bilmeyen vatandaşlarımız telefon numaraları ile eşleştirme gerçekleştiremiyorlarsa hafta içi mesai saatlerimiz olan 10.00 ile 16.00 arasında 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak bilgi edinebilirler." ifadelerini kullandı.

Ergene'de semt pazarlarında HES kodu uygulaması

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, ilçede kurulan semt pazarlarında HES kodu uygulamasına geçildiğini söyledi.

Vatandaşları koronavirüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe genelinde denetim yapan ekiplerin, pazarcı esnafının ve pazarda alış veriş yapan vatandaşların HES kodlarını sorguladığını belirten Tıknas, "İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerimizi arttırdık. Maske ve mesafe konusunda gerekli uyarılar yapılıyor. Ergene Belediyesi olarak bizler denetimleri ve tedbirleri üst seviyede tutuyoruz, ancak vatandaşlarımızın da kurallara uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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