Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçelerde uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen adreslerde ve bazı kişiler üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.D, F.D, Ö.İ, T.U. ve H.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA