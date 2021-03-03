Son dakika haber: Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin çarpması MOBESE kamerası görüntülerine yansıdı
Son dakika haberi... Tekirdağ'da kırmızı ışıkta beklediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu havada bir süre savrularak yere düşen motosiklet sürücünün hafif yaralandığı trafik kazası bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Tekirdağ'da kırmızı ışıkta beklediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu havada bir süre savrularak yere düşen motosiklet sürücünün hafif yaralandığı trafik kazası bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kent güvenliği yönetim sistemi (MOBESE) kameralarına yansıyan görüntüye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde Baykallar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan bir otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle havada savrulan sürücü yere düştü.
Sürücü kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı