Teb, Maker Hareketini Anadolu'ya Yayıyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB), "Bugünün Maker Çocukları, Yarının Büyük Girişimcileri!" sloganıyla başlayan "TEB Minik Maker'ler İş Başında" projesiyle maker hareketini Anadolu'ya yaymaya hazırlanıyor.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İstanbul Haşim İşcan İlkokulu'nda hayata geçirdiği TEB İnovasyon Maker Atölyesi'nin yarattığı farktan ilham alan TEB, maker eğitimlerini Anadolu'ya yaymaya karar verdi.



16 Kasım Perşembe günü yola çıkacak Maker Otobüsü, TİM-TEB Girişim Evleri'ne giderek her ilde yaklaşık 8 devlet okulunun 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile eğitmenleri bir araya getirecek.



Son durak olarak İstanbul Ataşehir TİM-TEB Girişim Evi'nde tamamlanması planlanan projenin Türkiye genelinde 72 devlet okulundan 500'ün üzerinde öğrenciye "3 boyutlu yazıcılar", "Arduino", "Kodlama" ve "Makey Makey" olmak üzere 4 ana başlıkta içi dolu ve geniş kapsamlı maker eğitimleri verilmesi planlanıyor.



Eğitimler, proje paydaşları olan Tink (Teknoloji ve İnsan Kolejleri) ve Makers Türkiye eğitmenleri tarafından verilecek.



"Çocukların girişimci ruhları cesaretlendirilmeli"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, banka olarak Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında teknoloji ve katma değer yaratan bir yapıya geçilmesi gerektiğine, bunun yolunun da inovasyona dayalı girişimcilik ekosistemini güçlendirmekten geçtiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Özellikle gençlerimizi inovasyona ve girişimciliğe teşvik ediyor, onların bu yöndeki çalışmalarına destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 2013'ten bu yana TEB Girişim Bankacılığı ile 'Danışman Banka' anlayışımızla girişimcilere elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl yeni pazarlara taşıyacaklarına kadar her konuda yol gösteriyoruz. İstanbul Ataşehir'deki TEB Girişim Evi'nde ücretsiz eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyor, aynı çatı altındaki TEB Kuluçka Merkezi'nde girişimcilere ofis desteği sağlıyor, yatırımcı ve müşteri buluşmaları ile projelerini tanıtma imkanı sunuyoruz. Ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak ve onların yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir iş birliği yaparak Girişim Evi konseptini Anadolu'ya yaymaya başladık. İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere 9 ilde açtığımız TİM-TEB Girişim Evi'nde girişimcileri destekliyoruz. Şimdi de TİM-TEB Girşim Evleri'nde ilköğretim çağındaki çocuklarımızı teknolojiyle 'kendin yap' kültürünü buluşturan maker hareketi ile tanıştırmak üzere çalışmalarımıza başladık."



Boz, bugünün çocuklarının yarının büyük girişimcileri olacağına inandıklarını ve onları desteklediklerini ifade ederek, "TEB Minik Maker'ler İş Başında projesiyle Anadolu'daki çocuklarımızın büyükşehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasını istedik. Çocukların girişimci ruhları cesaretlendirilmeli. Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere dokuz farklı ilde açtığımız TİM-TEB Girişim Evi'nde öğrencilerimize 3 boyutlu yazıcılar, Arduino, Kodlama ve Makey Makey eğitimleri vereceğiz. 72 okulda 500'den fazla 3. ve 4. sınıf öğrencisine ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki 9 TİM-TEB Girişim Evi'nde başlayan bu çalışmalarımızın gelecekte büyük bir başarı hikayesine dönüşeceğinden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.



Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere birer sertifika verileceğini belirten Boz, eğitime katılan öğrencilere TEB Maker Çocuk dergisini ulaştıracaklarını ve onları TEB Girişim Evi Çocuk Kulübü'ne üye olmaya davet edeceklerini de kaydetti.



Boz, "Eğitmenler tarafından en başarılı bulunan projelerin sahibi çocuklarımızı 6-9 Aralık'ta Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi'nde ağırlamayı planlıyoruz." ifadesini kulandı.