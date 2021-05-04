TCMB-Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TCMB-Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan

TCMB-Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayında gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyonun yükseldiğine işaret ederek, "Tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan geldi" saptaması yaptı.

Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayında gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyonun yükseldiğine işaret ederek, "Tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan geldi" saptaması yaptı.

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretti; ancak, baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde yükseldi" denildi.

Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 5.45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.70 yükseldi. Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 281 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.Raporda, temel mallarda yıllık enflasyon artarken, yeni sezon geçişinin de etkisiyle giyimdeki yükseliş eğiliminin sürdüğü, dayanıklı ve diğer temel mal grubunda döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının izlendiği belirtildi ve şöyle denildi: "Hizmet grubunda yıllık enflasyon yükselmiş, aylık bazda ise Mart ayındaki açılma etkisinin ardından yavaşlama kaydedildi. "Bu dönemde emtia fiyatlarındaki yükseliş tarımsal emtia ve endüstriyel metal fiyatları öncülüğünde sürdü. "Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ve bazı ürünlerde süregelen arz sıkıntılarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etti. "Bu gelişmelerle, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar iyileşmekle birlikte yüksek seviyelerini korudu."Hizmet fiyatları Nisan ayında yüzde 0.72 yükseldi, grup yıllık enflasyonu 0.56 puan artarak yüzde 13.12 olarak gerçekleşti. Öte yandan, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık enflasyon, açılma etkisiyle Mart ayında kaydedilen artışın ardından yavaşlamıştır. Yıllık enflasyon artışı lokanta-otel ve diğer hizmetlerde daha belirginken, diğer alt gruplarda görece sınırlı oldu. Lokanta-otel yıllık enflasyonu bir önceki sene salgın hastalığa bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğraması kaynaklı düşük bazında etkisiyle artarken, aylık bazda gerek yemek hizmetleri (yüzde 1.35) gerekse konaklama hizmetlerindeki (yüzde 1.42) fiyat artışları dikkat çekmiştir. Diğer hizmetler grubu fiyatlarındaki yükselişte özel okul ücret artışına bağlı olarak eğitim hizmetleri öne çıkmış, bu gelişmede geçmiş enflasyona endeksleme davranışı ile geçici KDV indirimlerinin sona ermesi belirleyici oldu. Bu grupta ayrıca döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak kişisel ulaştırma araçlarının bakım onarımı ve dişçilik ücreti gibi kalemlerde fiyat artışları izlenmiştir. Ulaştırma hizmetlerinde havayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarında (yüzde 2.49) artış kaydedilirken, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı fiyatları geriledi. Haberleşme hizmeti fiyatlarında ise internet ücretindeki artışa karşın cep telefonu görüşme ücreti kaynaklı düşüş görüldü. (Grafik)

 


TCMB-Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan
TCMB-Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan
TCMB-Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan
TCMB-Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TCMB-Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:59:20. #1.16#

title