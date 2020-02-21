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TCMB Başkanı Uysal, 25 Şubat'ta Bursa'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'nda konuşacak.

21.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:38
TCMB Başkanı Uysal, 25 Şubat'ta Bursa'da

(TCMB) Başkanı , (BTSO) Meclis Toplantısı'nda konuşacak.

Murat Uysal, 25 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek BTSO Meclis Toplantısı'na katılacak. Uysal, toplantıda, bir konuşma yapacak.

Toplantı, basına açık gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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