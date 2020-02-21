TCMB Başkanı Uysal, 25 Şubat'ta Bursa'da
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'nda konuşacak.
21.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'nda konuşacak.
Murat Uysal, 25 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek BTSO Meclis Toplantısı'na katılacak. Uysal, toplantıda, bir konuşma yapacak.
Toplantı, basına açık gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA