TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Gaziantep'in sektörel ihtiyaçları", CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, "Kırklareli'nin sorunları", AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "gazetecilerin sorunları ve internet medyası" konularında gündem dışı konuştu.

Taşdoğan, cam üretimindeki ham madde fiyatlarının yükseldiğini, üretimin azaldığını ve iç piyasa ihtiyacının karşılanamadığını anlattı.

İhracat faaliyetlerine engel olan durumların gözden geçirilmesi ve konteyner bulma sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Taşdoğan, sektöre ilişkin özel çalışmalar yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Gündoğdu ise besi, süt sığırcılığının geliştirilmesi ve Kırklareli'nin büyükbaş hayvan potansiyelinin en az 2 milyon seviyesine çıkarılması için özel destek sağlanması gerektiğini belirterek, Et ve Süt Kurumunca, Kırklareli'nde kombina kurulmasını istedi.

İbrahim Aydemir de terörü teşvik etmek için gazetecilik kimliğini kullanan çok sayıda kişi olduğunu vurguladı. Aydemir, "Gazeteciler cezaevinde" eleştirilerine dikkati çekerek, söz konusu kişilerin tamamının, gazetecilik faaliyetinin dışında yargılanmış isimler olduğunu söyledi. Bunun nedenini soran Aydemir, "Çünkü ara yerde büyük boşluk var. Bu boşluğun mutlaka giderilmesi lazım. 1938'de bir kanun çıkıyor, 'Basında Meslek Birliği' diye. 8 yıllık bir yürürlük sürecinden sonra kalkıyor. Bunun mutlaka yeniden bu yüce çatı altında konuşulması lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz