TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Son dakika: AK Parti, muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifini tekrar Meclis'e getiriyor
Son dakika: AK Parti, muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifini tekrar Meclis'e getiriyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Gaziantep'in sektörel ihtiyaçları", CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, "Kırklareli'nin sorunları", AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "gazetecilerin sorunları ve internet medyası" konularında gündem dışı konuştu.

Taşdoğan, cam üretimindeki ham madde fiyatlarının yükseldiğini, üretimin azaldığını ve iç piyasa ihtiyacının karşılanamadığını anlattı.

İhracat faaliyetlerine engel olan durumların gözden geçirilmesi ve konteyner bulma sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Taşdoğan, sektöre ilişkin özel çalışmalar yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Gündoğdu ise besi, süt sığırcılığının geliştirilmesi ve Kırklareli'nin büyükbaş hayvan potansiyelinin en az 2 milyon seviyesine çıkarılması için özel destek sağlanması gerektiğini belirterek, Et ve Süt Kurumunca, Kırklareli'nde kombina kurulmasını istedi.

İbrahim Aydemir de terörü teşvik etmek için gazetecilik kimliğini kullanan çok sayıda kişi olduğunu vurguladı. Aydemir, "Gazeteciler cezaevinde" eleştirilerine dikkati çekerek, söz konusu kişilerin tamamının, gazetecilik faaliyetinin dışında yargılanmış isimler olduğunu söyledi. Bunun nedenini soran Aydemir, "Çünkü ara yerde büyük boşluk var. Bu boşluğun mutlaka giderilmesi lazım. 1938'de bir kanun çıkıyor, 'Basında Meslek Birliği' diye. 8 yıllık bir yürürlük sürecinden sonra kalkıyor. Bunun mutlaka yeniden bu yüce çatı altında konuşulması lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:24:40. #1.14#
title