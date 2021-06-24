ANKARA TBMM'de muhalefete 'MKE' bilgilendirmesi
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ANKARA TBMM'de muhalefete 'MKE' bilgilendirmesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM'de muhalefet partilerinin temsilcileri, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Kanun Taslağı ile ilgili bilgilendirildi.

TBMM'de muhalefet partilerinin temsilcileri, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Kanun Taslağı ile ilgili bilgilendirildi.

TBMM'de basına kapalı gerçekleşen toplantıda bilgilendirme, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dede, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapıldı. Toplantıya muhalefet partilerinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş katıldı. Toplantıda ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat da yer aldı.

Toplantıda, özellikle muhalefet partilerinin, 'MKEK özelleştiriliyor' eleştirilerine yanıt verildi. Teklif ile Makina ve Kimya Endüstrisinin, Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi, rekabet ortamı oluşturulması ve üretimin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantıda muhalefet temsilcilerinin teklife ilişkin endişeleriyle ilgili sorularına yanıt verildiği öğrenildi.

ANKARA TBMM'de muhalefete 'MKE' bilgilendirmesi
ANKARA TBMM'de muhalefete 'MKE' bilgilendirmesi
ANKARA TBMM'de muhalefete 'MKE' bilgilendirmesi
ANKARA TBMM'de muhalefete 'MKE' bilgilendirmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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