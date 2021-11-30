TBMM Başkanı Şentop, Katar heyetini kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclis Başkan Yardımcısı Hamda Bint Hassan Al-Sulaiti ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin dünyada bütün ülkelere örnek olacak düzeyde olduğunu belirterek, iki ülkenin çok ileri seviyede dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklık ilişkileri olduğunu söyledi.