TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

15.10.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:35
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak 18-20 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak 18-20 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gidecek. TBMM Başkanı Şentop, temaslarına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü olan 18 Ekim'de başlayacak, 19 Ekim tarihinde de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Aynı gün mevkidaşı ile başta olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Ekim tarihinde ise Azerbaycan Milli Meclisi'nde hitap edecek.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kardeş ülke Azerbaycan'a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bakü'deki temaslarımızda Türkiye'nin desteğini beraberimizde getirdiğimizi ve Azerbaycan'ın bizden ne zaman ne konuda destek isterse gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha dile getireceğiz. Tek millet iki devlet olarak dertlerimiz ve sevinçlerimiz ortak. Bölgede barışın, huzurun, adaletin ve uluslararası hukukun ilkelerinin hüküm sürmesi Türkiye'nin yegane amacıdır" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Yıldırım Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Elçin Sangu Erdem Tepegöz Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Milli İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 17:35:59. #1.14#
title