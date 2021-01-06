TBMM Başkanı Şentop: "ABD'deki olayları endişeyle izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz"
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TBMM Başkanı Şentop: "ABD'deki olayları endişeyle izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz"

06.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:30
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu.

Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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