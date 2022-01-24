Taşova Kaymakamı Gökcecik, tır ve kamyon sürücülerine kumanya dağıttı

Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda bekletilen tır ve kamyon sürücülerine Kaymakam Ahmet Gökcecik kumanya dağıttı.

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda bekletilen tır ve kamyon sürücülerine Kaymakam Ahmet Gökcecik kumanya dağıttı.

Kaymakam Gökcecik, gazetecilere, yollar açıldıktan sonra tır ve kamyonları yolcu edeceklerini söyledi.

Amasya'dan Erzurum'a ve İran'a açılan yolun denetim ve kontrolünü gerçekleştirdiklerini anlatan Gökcecik, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçları otoparka çektirdik ve sürücülerimizin bir ihtiyaçları olup olmadığını da sormaktayız. Taşova Kaymakamlığı olarak hazırladığımız kumanyaları sürücü arkadaşlarımıza ulaştırdık. Amacımız sürücülerimizin mağdur olmaması. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmakta. İnşallah geceyi kazasız belasız geçiririz. Yollarımız açıldığı takdirde onları İran'a, Erzurum'a ve Ağrı'ya yolcu ederiz." ifadesini kullandı.

Kaymakam Gökcecik'e, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve polis ekipleri eşlik etti.

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