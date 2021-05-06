Taşköprü modern mezbahaya kavuşuyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, modern mezbahanın yapımına başlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, modern mezbahanın yapımına başlandı.

Taşköprü Belediyesi, mevcut mezbahanın günümüz koşullarını karşılamaması, şehir içinde kalması ve çevredeki vatandaşlardan gelen talep üzerine yeri mezbaha yapmaya karar verdi.

Çevreyolunda Hayvan Pazarı yanında bulunan 4 dönümlük arazide yapılan ihalenin ardından modern mezbahada hafriyat çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çatal, AA muhabirine, seçim öncesi halkın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda proje vaatlerinde bulunduklarını belirterek, "Mevcut mezbahanın günümüz koşullarını karşılamaması nedeniyle ilçe halkına yakışır son sistem ve TSE standartlarında, ihtiyacı tam anlamıyla karşılamaya yönelik çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde temeli atılacak." diye konuştu.

Mezbahayı 75 iş gününde bitirmeyi amaçladıklarını aktaran Çatal, "Yeni yapılacak olan modern mezbahanın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz