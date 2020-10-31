Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu Açıklaması

31.10.2020 01:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:28
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında kaç kişinin olduğu konusunda net bilgi olmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında kaç kişinin olduğu konusunda net bilgi olmadığını bildirdi.

Apartmanın enkazında incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceliklerinin enkaz altında, açıkta ve aç kimsenin kalmaması olduğunu söyledi.

Doğanlar Apartmanı'nda 21 dairenin olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dairelerde birer kişi olsa en az 20 kişi olmalı, varsayılmalı diye düşünüyorum. Buradaki kesin net rakam ve net bilgi yok ama belli miktarda kişinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Yedi kat, bu da tam anlamıyla enkaz haline dönüşmüş bir bina. Arkadaşlar hızlı bir şekilde tek tek katları kaldırarak, aşağıya doğru çalışıyorlar. Ara katlarda köpeklerin tespitiyle birlikte gerekli çalışmayı yapıyorlar. Ara katlardan da bulabildikleri vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar."

Pakdemirli, buradan az önce 2 kişinin çıkarıldığını, toplam sayının 20'yi bulabileceğini kaydetti.

Ekiplerin çalışmasının sessiz ve sabırla beklenmesi gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Özellikle içeridekileri, göçüğün altındakileri düşünerek son derece sorumlu davranmamız lazım." dedi.

"Göçüğün çok altındaki dehlize ulaşıldı"

Pakdemirli, telefonla konuştuğu ve göçük altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ın hastaneye götürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sağlıklı olması memnuniyet verici. Ben 3 hamleyle 7. kata çıkmıştım ve Buse ile telefonla konuştuğumda, 'kaçıncı kattasın' dedim, 'birinci kattayım' deyince, 'nasıl ineceğiz oraya' dedim ancak ekiplerimizin AFAD'ın, STK'lerin iyi çalışma ve koordinasyonuyla göçüğün çok altındaki dehlize ulaşıldı. Ben ayrıldığımda 2 kişi sağ çıkarılmıştı. İki kişinin daha orada olduğu düşünülüyor. Babasına ulaşıldı, annesinin ölmüş olabileceğini düşünüyorum, arkadaşlar çalışıyordu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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