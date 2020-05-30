Tarım işçileri, sağlık sorunlarını "öncü kadınlar" ile aşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarım işçileri, sağlık sorunlarını "öncü kadınlar" ile aşacak

Adana'da, mevsimlik tarım işçilerinin, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunması amacıyla, aralarından "öncü" olarak belirlenen kadınlara sağlık okuryazarlığı eğitimi veriliyor.

Tarım işçileri, sağlık sorunlarını
30.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:40

Adana'da, mevsimlik tarım işçilerinin, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunması amacıyla, aralarından "öncü" olarak belirlenen kadınlara sağlık okuryazarlığı eğitimi veriliyor.

Valilik bünyesinde kurulan Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu, Çukurova Kalkınma Ajansının desteğiyle, mevsimlik tarım işçilerinin sağlığının ve gıda tedarik zincirinin korunması amacıyla proje hazırladı.

Projede, Seyhan, Yüreğir, Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde çadır alanlarında kalan tarım işçilerinin başta Kovid-19 olmak üzere sağlık sorunları yaşamaları durumunda başvurabilmeleri için, aralarından "öncü" kadınlar belirlendi.

Çadır alanlarına giden görevliler, "sağlık elçisi" olacak kadınları, başta sosyal mesafe, doğru el yıkama teknikleri gibi konularda bilgilendiriyor. Bu kapsamda kadınlara, sağlık okuryazarlığı eğitimi veriliyor.

Belirlenen kadınlar, sorumlu oldukları çadırlarda kalan ailelerin herhangi bir sağlık sorunu yaşaması durumunda, sahada başvurabilecekleri ilk merci olacak. Sağlık kurumları da işçilerin sağlığına ilişkin ilk bilgileri bu kadınlardan alacak.

Proje kapsamında, 60 kadının "sağlık elçisi" olarak belirlenmesi hedefleniyor.

Proje danışmanı Ebru Aysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, neredeyse yılın 12 ayı tarım yapılan Adana'da yaklaşık 15 bin aktif mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu söyledi.

Çadır alanlarının görevliler tarafından belirli aralıklarla dezenfekte edildiğini belirten Aysan, görevlilerin çadır sakinlerine salgın hakkında broşürler dağıttığını, ulaştıkları herkese sosyal mesafe, el yıkama gibi konuları anlattığını dile getirdi.

Sahadaki işçilerin yaşadıkları alanda sağlık konusunda kolaylıkla ulaşabileceği, sorunları üst makama aktarabilecek bir aracıya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Aysan, "Çadır bölgeleri sağlık kurumlarına uzak olduğundan kendi içlerinde öncü kadınlar belirledik. Sağlık konusunda sıkıntı yaşayan işçilerin, ilk olarak kendi bölgelerindeki bu kadınlara ulaşmalarını hedefliyoruz." dedi.

Öncü kadınlarda ateş ölçer olacak

Aysan, kadınlara, öncelikle Kovid-19 olmak üzere genel olarak sağlık alanında kapsamlı bir eğitim vereceklerini belirtti.

Bu kadınlarda sürekli olarak ateş ölçer olacağını dile getiren Aysan, "Kadınlardan belirlediğimiz 'sağlık elçileri' sahada bizim gözümüz kulağımız olacak. Salgın bittikten sonra da mobil ekip o gün buraya gelemese bile, biz sahayla ilgili verileri kendilerinden alabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Aysan, çalışmalarına destek veren Vali Mahmut Demirtaş ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Öncü kadınlar

Belirlenen kadınlardan Gülçin Işık da görevlilerin kendisini sorumlu oldukları işçilerin sağlık durumlarını takip etmesi için bilgilendirdiğini söyledi.

Işık, "Bize salgın hakkında bilgi verildi. İşçilerin sağlık durumlarını kontrol edeceğim. Yaşlıların kendilerini izole etmelerini sağlayacağım. Bu şekilde konuların gelip anlatılması insanlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor." dedi.

Hatun Memiş de görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Tarım işçileri, sağlık sorunlarını "öncü kadınlar" ile aşacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:40:16. #1.15#
title