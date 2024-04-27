Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Hayvan hastalıklarıyla mücadelede önemli çalışmalar yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvancılık Yol Haritası"nın en önemli başlıklarından birisinin hayvan hastalıklarıyla mücadele olduğunu belirterek, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünün hayvan hastalıklarıyla mücadelede uluslararası geçerliliği olan son derece önemli çalışmalar yaptığını bildirdi.

Yumaklı, 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Enstitüde laboratuvarları inceledi, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, Enstitünün bir asra yakın tecrübesiyle dünya çapında akreditasyona sahip olduğunu belirtti.

Merkezdeki çalışmaların birçok ülke tarafından baz alındığının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Burada üç başlıkta faaliyet gösteren 19 laboratuvarımız var. Bunlar arıdan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile diğer bütün hayvanlara ilişkin hastalık teşhisleriyle alakalı çalışan laboratuvarlarımız. İkinci grup laboratuvarlarımız ise tedaviye ilişkin antijen üretiminden aşı üretimine kadar faaliyet gösteriyor. Üçüncü grup da kontrol ve analiz laboratuvarlarımız. Bu üç laboratuvarımız da Türkiye'deki hayvan hastalıklarıyla mücadelenin yanı sıra uluslararası birtakım taleplere cevap verme hususunda faaliyet gösteriyor. Özellikle sadece Türkiye'nin dört bir tarafından değil, yine dünyadan da buraya gelen numuneleri kontrol ederek, test ederek gelen taleplere cevap veriyorlar."

Yumaklı, merkezde bulunan "Doping Laboratuvarı"nın dünyadaki sayılı merkezlerden olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'deki atlarla alakalı doping kontrolü ile dünyadan gelen numunelerin analizinin buradaki laboratuvarlarda yapıldığını bildirdi.

Yumaklı, laboratuvarın uluslararası ölçekte olduğunun altını çizdi.

"Hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadele bir bütün halinde işlenmeli"

Hayvan hastalıklarıyla mücadelenin en önemli kısmının teşhis etmek, bunların tedavisiyle ilgili araçlar geliştirmek ve yapılan analizlerle hayvan hastalıklarıyla mücadelede politikalar geliştirmek olduğunun altını çizen Yumaklı, Enstitünün Türkiye'de bu anlamda uluslararası geçerliliği bulunan son derece önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler Hayvancılık Yol Haritası'nın en önemli başlıklarından birisini hayvan hastalıklarıyla mücadele olarak belirledik. Dolayısıyla son derece yüksek ekonomik kayıplara sebep olan hayvan hastalıklarıyla mücadelenin aynı zamanda hem tecrübe açısından hem de teknoloji açısından bir bütün halinde işlenmesi gerekir. Dolayısıyla bizler de bugün itibariyle buna bu kapasiteye sahip, bu kabiliyete sahip, son derece gelişmiş laboratuvarlarımızın olduğu, son derece deneyimli arkadaşlarımızın olduğu bu merkez araştırma enstitüsünde hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadelemize devam ediyoruz."

Laboratuvarlarda yıllık 700 binin üzerinde test ve analiz yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, sadece Türkiye içerisinden gelenlerin değil dünyanın farklı ülkelerinden yollanan numunelerin de test ve analizlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yumaklı, donanımlı merkezlere sahip ülkelerin hayvan hastalıkları konusunda avantajlı durumda olduklarına işaret ederek, merkezin Kovid-19 salgınıyla ilgili çalışmalara da önemli destekler verdiğini dile getirdi.

Merkezin ülke açısından büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Hem teknolojik hem de bilgi ve tecrübe açısından son derece deneyimli, kabiliyetli ve kapasitesi son derece yüksek arkadaşlarımızın da çalıştığı ve araştırma yaptığı bir merkez olarak faaliyet gösterdiğini belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, veteriner hekimlerin sağlık sistemi içerisindeki önemine değinerek, Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nü tebrik etti.