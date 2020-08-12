TARİHE TANIKLIK EDEN YOROS KALESİ'Nİ HARABEYE ÇEVİRDİLER
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TARİHE TANIKLIK EDEN YOROS KALESİ'Nİ HARABEYE ÇEVİRDİLER

Doğu Roma dönemine ait olan ve Beykoz'da bulunan tarihi Yoros Kalesi'ne bazı ziyaretçiler tarafından zarar veriliyor.

TARİHE TANIKLIK EDEN YOROS KALESİ'Nİ HARABEYE ÇEVİRDİLER
12.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:07

 

-Doğu Roma dönemine ait olan ve Beykoz'da bulunan tarihi Yoros Kalesi'ne bazı ziyaretçiler tarafından zarar veriliyor. 

-Tarihe tanıklık eden taşlara sprey ve boyalarla yazılar yazılırken, tarihi kalenin içine de çöpler atılıyor. 

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Murat KORKMAZ - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, - Beykoz'da Anadolukavağı yakınlarında bulunan ve köklü bir tarihe sahip önemli eserler arasında yer alan Yoros Kalesi'ni her gün çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Daha önce arkeolojik kazı çalışmalarının da yapıldığı kale Doğu Roma dönemine ait. Doğu Roma'dan sonra Cenevizliler'in eline geçen ardından ise Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine giren tarihi yapı günümüze kadar ulaşmış durumda. Eşsiz bir Boğaz manzarasının da görüldüğü kaleye özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretler artıyor. Ancak son dönemde bazı ziyaretçiler tarafından tarihi kaleye zarar veriliyor. Kalenin tarihe tanıklık eden taşlarına sprey ve boyalarla isimler, tarihler ve kelimeler yazıldığı görülüyor. Kalenin iç kısmındaki taşlarda da benzer manzaralar var. Taşlara yazılan yazılar kadar yerlere atılan çöpler de dikkat çekiyor. Yoros Kalesi'nin içler acısı halini görenler duruma tepki gösterirken, kaleye yakın alanda mangal yapanların bıraktığı közleri görmek de mümkün. Beykoz'da bulunan Yoros Kalesi havadan da görüntülendi.

 "BURASI HEPİMİZİN ORTAK ALANI YAPMASINLAR"Ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen ve tarihi Yoros Kalesi'ni gezen Sefa Gürünlü, "Manzarası çok hoş. Diğer tarafta mangal yakılmış. Közler yerlerde duruyor. Bu hoş bir şey değil. Genel olarak da bakım yok. Yazılan yazılar kişinin ispatı bence. Oraya tarih yazmışlar. Evlenme tarihi mi, doğum tarihi mi bunun bir manası yok. Bunu zihninde tutsan yeterli duvarın umurunda değil. Ben kendi evlerine gitsem duvara doğum ve evlenme tarihimi yazsam hoşlarına gider mi? Burası hepimizin ortak alanı yapmasınlar" diye konuştu. "NE KADAR YAZIK"Ziyaretçilerden Aydın Mete, "İlk kez geldim. Birkaç arkadaşım önermişti onların önerisiyle geldim. Biz gelirken dikkatimizi çekti. Ne kadar yazık. İnsanlar sevgilisinin ismini yazmış. Kalp resimleri çizmiş. Yazık oluyor. Kültürel miraslarımıza, tarihe sahip çıkmamız gerekiyor. Gerçekten birini çok seviyorsanız ona ifade etmeniz daha doğrudur. Buraya yazmanız bir şey ifade etmez. Sonuçta bu tarihe saygı duymak lazım. Dünya mirası aslında" ifadelerini kullandı. "YAPILMASININ BİR MANTIĞI YOK"

Yoros Kalesi'ni ziyaret eden ve taşlara yazılan yazılara tepki gösteren bir diğer vatandaş, "Çok çirkin bir şey. Yurt dışından gelen turistler içinde Türkiye'yi tanıtma açısından çirkin bir görüntü. Yapılmasının bence bir mantığı yok. Ne ihtiyaca dayalı böyle bir şey yapıyorlar ve buraya kadar gelmişken güzelliğin tadını çıkarmak yerine neden böyle bir şey yapıyorlar gerçekten anlayamadım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Barış Arduç Ajda Pekkan Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: TARİHE TANIKLIK EDEN YOROS KALESİ'Nİ HARABEYE ÇEVİRDİLER - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 12:54:41. #1.15#
title