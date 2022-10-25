Yunanistan'daki manastırda bulunan eserler Osmanlı'nın ilk dönemine ışık tutuyor
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Yunanistan'daki Athos Dağı'ndaki Pantokrator Manastırı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma binlerce el yazmasına ev sahipliği yapıyor.
Yunanistan'daki Athos Dağı'ndaki Pantokrator Manastırı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma binlerce el yazmasına ev sahipliği yapıyor. Yarımadadaki 20 manastırdan biri olan Pantokrator'daki belgeler arasında padişah fermanları, mülkiyet tapuları ve mahkeme kararları da bulunuyor.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel