Erzincan'da 2023 Yılı Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başladı

Erzincan'da 2023 yılı kulüpler atlı cirit il birinciliği müsabakaları Fatih Mahallesi Cirit Sahasında başladı. Osmanlı Devleti döneminde sporla birlikte hem nefsi terbiye hem de savaşçı yetiştirmede önemli bir unsur olan atlı cirit, Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor. Atlı cirit sporunda binici ve atın görünümü estetik bir değer taşımakta toplumsal değerleri yansıtıyor. Milli kültürün bir parçası olan beceri, cesaret, çeviklik, erdem ve bağışlama gibi özellikleri sportmenlikle bir araya getirerek izleyenlere güzel anlar yaşatıyor. Bu çerçevede Erzincan'da bulunan atlı cirit kulüpleri 2023 yılı il birinciliği müsabakalarında ter dökmeye başladı. İzleyenlere hem keyifli hem de heyecanlı anlar yaşatan atlı cirit sporcuları ilde elde ettikleri başarı sonrası önce bölgede daha sonra da Türkiye şampiyonasında derece yapmak istiyor.