Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri başladı

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklere ülkenin farklı kentlerinden katılan atlılar, coşku ve alkışlarla karşılandı. Bosna Hersek'e Osmanlı Devleti'nin ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın geçmesi için dua ettiği dağda başlayacak merkezi program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

DONJI Bosna Hersek'te bu yıl 513'üncüsü düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için yarınki merkezi programa katılan 285 atlı, Donji Vakuf kentindeki geçit töreninde hazır bulundu.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklere ülkenin farklı kentlerinden katılan atlılar, coşku ve alkışlarla karşılandı.

Donji Vakuf sakinleri, geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla şehir merkezinden geçen atlılara ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğini beğeniyle izledi.

Bosna Hersek ve Türkiye bayrakları da geçit töreninde yer aldı.

Yürüyüşte AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Türkiye'den ve Bosna Hersek'in farklı yerlerinden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, şenliklerin 500 yıldan fazladır düzenlendiğini ve geleneğin yaşaması adına bunun önemli olduğunu söyledi.

Adilovic, Boşnakların geleneklerini öğrenme adına şenliğin önemli olduğunu belirterek, "Dinimiz, kültürümüz ve kimliğimiz için çok önemli bir etkinlik." dedi.

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin merkezi programı ise yarın Prusac'ta yapılacak.

Bosna Hersek'e Osmanlı Devleti'nin ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın geçmesi için dua ettiği dağda başlayacak merkezi program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.