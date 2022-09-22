Tekirdağ kültür sanat haberi: Tekirdağ'da vefat eden Yavuz Sultan Selim anıldı

Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'da vefat eden Yavuz Sultan Selim anıldıTEKİRDAĞ 1520 tarihinde Tekirdağ'da vefat eden Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı ve Hilafet Tahtının ilk Sultanı Yavuz Sultan Selim'in ölüm yıldönümünde Tekirdağ'da anma programı düzenlendi.

Tekirdağ'da vefat eden Yavuz Sultan Selim anıldı

TEKİRDAĞ 1520 tarihinde Tekirdağ'da vefat eden Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı ve Hilafet Tahtının ilk Sultanı Yavuz Sultan Selim'in ölüm yıldönümünde Tekirdağ'da anma programı düzenlendi.

1520 tarihinde Tekirdağ'da vefat eden Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı ve Hilafet Tahtının ilk Sultanı Yavuz Sultan Selim'in 502. ölüm yıldönümünde Tekirdağ'da anma programı gerçekleştirildi. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen programa Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Dekanı Feridun Mustafa Emecen'in yanı sıra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden görevli polisler, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığından çok sayıda jandarma ekibi, askeri personel ve vatandaşlarda programa davetli olarak katıldı.

Programda Yavuz Sultan Selim'in ruhuna dualar ve günün anlam ile önemini belirten şiirler okunduktan sonra Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu bir açıklama yaptı. İl Müdürü Hacıoğlu konuşmasında, "Yavuz Sultan Selim'i niye anıyorsunuz diye sordular. Yavuz Sultan Selim Han Tekirdağ'da vefat etti. Bu topraklarda vefat etti. Daha öncesinde Muratlı'da çeşitli şekilde Yavuz Sultan Selim'i anma programları düzenleniyordu. Fakat biz anma programını valilik programına aldık dolayısıyla resmi protokole koyduk. Sizi bugün bir efsane ile buluşturacağız. Bu programda bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.