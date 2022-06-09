Ankara Zabıtası'ndan "Ahilik Teşkilatı" Konferansı - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında yeni işe başlayan personelin de bulunduğu zabıta memurlarına yönelik 'Ahilik Teşkilatı' konulu konferans düzenledi. Akademisyen-tarihçi ve yazar Kazım Ceylan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13'üncü yüzyılda görülmeye başlayan ahiliğin mesleki, ahlaki, sosyal ve eğitimsel değer ile işlevlerini anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı aralarında işe yeni başlayan personelin de yer aldığı zabıta memurlarına "Ahilik Teşkilatı" konulu konferans düzenledi.

Ahilik Araştırma Merkezi Eski Müdürü, akademisyen-tarihçi ve yazar Kazım Ceylan tarafından verilen konferansta, ahlaktan cömertliğe, yardımseverlikten kardeşliğe kadar birçok unsuru içinde barındıran ahilik geleneğinin dününü ve bugünü anlatıldı.

AHİLİK GELENEĞİ ZABITA TEŞKİLATI'NA YOL GÖSTERECEK

Ankara Zabıtası, Başkent'te sürdürdüğü çalışmaların verimliliğini artırmak ve hizmetlerin toplumun her kesimine etkin bir şekilde ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla bir medeniyet hareketi olan ahilik konusunda zabıta memurlarını bilgilendirdi.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kırşehirliler Vakfı Başkanı ve iş insanı Tuncay Tekay da katıldı.

Zabıta memurlarının yoğun ilgi gösterdiği konferansta konuşan Ceylan, Ahi Evran Veli'nin insanlık başta olmak üzere esnaf ile sanatkarlara miras olarak bıraktığı iş ahlakı ve çalışma disiplininin yaşatılmasının hem ekonomik gelişime katkısını hem de toplumsal huzurun sağlanması açısından taşıdığı öneme vurgu yaparken, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ahilik eli açık cömert demek. İslam kültüründeki fütüvvetten gelir. Fütüvvet delikanlı ve civanmert demektir. Ben de zabıta dairemize yeni katılan civanmertlere ahiliği anlatmak isterim. Ahilik temelini ahlaktan alan esnaf teşkilatıdır. Elbette siyasi boyutları, sosyal boyutları, dini boyutları var ama biz ABB Zabıtası olarak ahilik sisteminin ahlaki boyutu ile ilgileniyoruz. Bu millet tekrar yücelecekse dinin özüne, kitabın özüne dönmekle yücelecektir. Mesai arkadaşlarımın burada öğrendiği bilgileri meslek hayatlarına yansıtmalarını istiyorum. Ahi Evran, Ankara'nın da Ahi Evran'ıdır. Ankara, bu yüzyıldaki Ahi Cumhuriyetinin de başkentidir. Bugün de Cumhuriyetimizin Başkenti'dir. İlelebet de öyle kalması için alın teri döküyoruz."

AHİLİĞİN ÖNEMİ

Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca ayakta kalmasına büyük katkılar sağlayan ahiliği anlatan Kazım Ceylan, zabıta memurlarının sorduğu soruları da tek tek yanıtladı.

Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını, tarihin en büyük sivil toplum teşkilatlanması olduğuna dikkat çeken Ceylan ise şöyle konuştu:

"Ahilik yalnızca bir esnaf teşkilatlanması değil bir devlet felsefesi, bir medeniyet hareketi, bir hayat felsefesidir. Zabıta arkadaşlarımız sürekli vatandaşların içinde olduğu için ahilik kültürüne sahip olmak zorunda. Artık toplumda güven bunalımı yaşıyoruz ve insanlar büyük ölçüde diğerlerine güvenmiyor. Ama güveneceğimiz bir müessese olmalı. O müessese zabıtalardır büyükşehirlerde. Ahlakı önemseyen bir sisteme ihtiyacımız var."

Ahilik Teşkilatı konulu konferansa katılan zabıta memurları da meslek hayatlarına katkı sağlayacak eğitime dair memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-İrem Nur Sarı: "Ahi Teşkilatı'nın Ahi Evran'dan beri gelen bir gelenek olduğunu öğrendik. Aslında bizler de esnafı denetleyip tüketicinin nihai malda en kaliteli ürüne ulaşması için emek veren kurumlardan biriyiz. Biz de aslında modern zamanın Ahilerinden olabiliriz."

-Defne Özgündüz: "Günümüz dünyasında Ahilik Teşkilatı'nın felsefesini sürdüren bir teşkilat olduğumuzu düşünüyorum. Konferanstan ziyadesiyle keyif aldım ve çok güzel şeyler öğrendim."

-Adem Mazlum: "Ahilik Teşkilatı, Türk toplumunun temellerini oluşturan, ticaret ahlakına katkıda bulunan bir teşkilat. Biz de burada bunları öğrenmeye ve pekiştirmeye geldik. Burada öğrendiklerimizi mesleğimizi yaparken de uygulayacağız."

Kırşehirliler Vakfı Başkanı ve iş insanı Tuncay Tekay da düşüncelerini, "Ahilik sistemi geçmişti Türk Milletinin insanlığa hizmet sistemi olurken bugün de ilk ve esaslarının aynı şekilde uygulanması için çalışmalar yürütüyoruz. ABB Zabıta Daire Başkanlığı böyle bir uygulama başlattığı için çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Çünkü bu sistem hem milletimizin hem esnafımızın hem de insanlarımızın mutluluğu ve geleceği içindir. Ahilik sistemi insanlara adalet, ahlakın esasıdır" sözleriyle dile getirdi.

ANKA / Yerel