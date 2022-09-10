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'Bu Cihan'ın Sultanları' resim sergisi ziyarete açıldı

Kültür Sanat Haberleri

'Bu Cihan'ın Sultanları' resim sergisi ziyarete açıldı Ankara'da Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının yağlı boya portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi tüm ziyaretçilere açıldı.

'Bu Cihan'ın Sultanları' resim sergisi ziyarete açıldı

ANKARA - Ankara'da Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının yağlı boya portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi tüm ziyaretçilere açıldı.

Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Çankaya'daki Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde açtığı "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisinin "Büyükelçiler Resepsiyonu" yapıldı.

Sergi Salonunun ortaklarından Berk Özekin bu tarz güzel sergilerin devam edeceğini belirterek, sanat sezonumuzu "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi ile açıyoruz. Sanat sezonu boyunca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle bu tarz organizasyonlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sergimizde 36 Osmanlı Padişahı'nın yanı sıra 35 padişah tuğrası yer almaktadır. 30 yaşında olan bu koleksiyon bir bütün olarak ilk defa Türkiye'de sergilenmektedir. Bu şerefe ilk defa Ankara Sanat Galerisi olarak biz nail olduk" ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, dış temsilciliklerden diplomatlar ve sanatseverlerin katıldığı sergi Eylül sonuna kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osmanlı Devleti Çankaya Ankara Kültür Sanat Haberler

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