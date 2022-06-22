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Derinceliler Bilecik'i gezdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Derinceliler Bilecik'i gezdi

Derince Belediyesi'nin Bilecik'e düzenlediği geziler devam ediyor.

Derince Belediyesi'nin Bilecik'e düzenlediği geziler devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün hayata geçirdiği Gez-Gör-Bil projesi çerçevesinde Bilecik'e yönelik düzenlenen kültür gezileri devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli merkezleri arasında bulunan Bilecik ve Söğüt'e düzenlenen geziler çerçevesinde bölgeye giden vatandaşlar, burada tarihi ve kültürel açıdan son derece önemli yerleri ziyaret ediyor. 3 kıtada 623 yıl hüküm süren Osmanlı'nın temellerinin atıldığı, milli ve manevi değerlerin merkezi konumundaki Bilecik ve Söğüt'e düzenlenen gezilerde; Dursun Fakıh Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye Cami ve Külliyesi, Etnoğrafya Müzesi, Kaymakam Çeşmesi, Çelebi Sultan Mehmet Cami, Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescid), Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretleri gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmanlı Devleti Zeki Aygün Bilecik Söğüt Yerel Haberler

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