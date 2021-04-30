Tam kapanmanın ilk cumasında camiler kısmen boş kaldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde camilere yürüme mesafesin de olanlar, namazını camilerde kıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde camilere yürüme mesafesin de olanlar, namazını camilerde kıldı. Ancak camilerin büyük bir kısmı boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmanın ilk günü cumaya denk geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede camilerin tam kapanma günlerinde açık olduğu ve insanların yürüme mesafesinde olan camilere gidebileceği açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi üzerine 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde bazı vatandaşlar mahallelerindeki camilere giderek cuma namazını kıldı. Ancak camilerin birçok bölümü boş kaldı. Ayrıca havanın da sıcak olması nedeniyle bazı vatandaşların camilerin bahçesinde namaz kılmayı tercih ettiği görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı