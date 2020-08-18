TAKSİM CAMİİ'NİN ŞEREFELERİ TAMAMLANDI (Havadan görüntülerle) TAKSİM CAMİİ'NİN ŞEREFELERİ TAMAMLANDIZeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de yapımı devam eden cami inşaatında ilerleme sürüyor.

(Havadan görüntülerle) TAKSİM CAMİİ'NİN ŞEREFELERİ TAMAMLANDI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de yapımı devam eden cami inşaatında ilerleme sürüyor. Son olarak şerefelerin tamamlanması ve örtülerin kaldırılmasıyla minare tamamen ortaya çıktı. Camlarının da büyük ölçüde takıldığı caminin yıl sonunda ibadete açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cami inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları takıldı. 61 metre yükseliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlanıp örtülerin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami yüzde 95 oranında tamamlandı.

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılabilecek. Taksim Camisi'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Projede yer altında üç katlı otopark bulunuyor. Burada 165 araç park edebilecek. Yapıda ayrıca konferans ve sergi salonları da yer alacak. Taksim camiinin bu yıl içinde ibadete açılması planlanırken son durum havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA