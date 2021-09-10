T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 14.09.2021 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DAVETİ

T. C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

BELEDIYE MECLISI TOPLANTI DAVETI

Sayin

Büyüksehir Belediye Meclis Üyesi

5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu' nun 13. maddesi geregince toplanacak olan Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi; 14 Eylül 2021 Sali günü (saat: 15. 00)' da asagidaki gündem maddelerini görüsmek üzere Güzelhisar Mahallesi Istiklal Caddesi No: 4' de Büyüksehir Belediye Hizmet Binasinda bulunan Meclis Salonunda Eylül Ayi Olagan toplantisinin I. Birlesimini yapacaktir.

Söz konusu toplantiya katilmanizi önemle rica ederim.

Özlem ÇERÇIOGLU

Büyüksehir Belediye Baskani

TEKLIFLER:

12. 08. 2021 tarihli birlesime ait zabit özetinin görüsülüp oylanmasi Buharkent Ilçesi yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama İmar plani plan notlarina ilave yapilmasi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Çine Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 51 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 numarali parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi. Çine Ilçesi, Evciler Mahallesi, 298 ada 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Çine Ilçesi, Sogancilar Mahallesi, 108 ada 6, 7, …20 parsellere iliskin Çine Belediye Meclisince alinan 06. 07. 2021 tarih ve 49 sayili kararinin görüsülmesi. Didim Ilçesi, Akbük Mahallesi, 4065 ada 3 parsel ile ilgili ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planinin görüsülmesi. Didim Ilçesi, Yeni Mahalle, Altinkum ve Efeler mahallelerinde park alani ile kaldirim alaninda trafo belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Efeler Ilçesi, Kurtulus Mahallesi, 2195 ada 1 parsele iliskin Efeler Belediye Meclisince alinan 04. 08. 2021 tarihli ve 158 sayili kararin görüsülmesi. Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesi, 639 ada 68 ve 69 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi. Efeler Ilçesi, Orta mahalle, 2799 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Efeler Ilçesi, Osmanyozgatli Mahallesi, 6191 ada 8 ve 9 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi. Karacasu Ilçesi, Küçükdagli Mahallesi, 120 ada 14 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi. Karacasu Ilçesi, Yaylali Mahallesi, 263 ada 80 numarali parsel ve tescil harici alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 2168, 2169, 2170, 1772, 1757, 1758 ve 198 numarali imar adalarinin muhtelif parselleri ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1544 ada 2 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1689 ada 4 parsel ve 120 ada 70 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kuyucak Ilçesi, Beseylül Mahallesi, 278 ada 32 parselin batisindaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kuyucak Ilçesi, Beseylül ve Aydinoglu Mahallerinde park alani ile yaya yolu kullaniminda trafo belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Nazilli Ilçesi, Altintas Mahallesi 276 ada 2 parsel, 277 ada 2, 3, 4, 5 parseller ve 278 ada 4, 5, 6, 7 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Nazilli Ilçesi, Çapahasan Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Sultanhisar Ilçesi, Atça Mahallesi, 829 ada 2 parsel ve 892 ada 7 parselin dogusundaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Belediyesi 2021 Mali Yili Bütçesinde müdürlükler arasi aktarma yapilmasi hususunun görüsülmesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayrami kutlamalari çerçevesinde "Cumhuriyet" temali resim, siir ve kompozisyon yarismasi ve çesitli etkinlikler düzenlenmesi hususunun görüsülmesi. Germencik Ilçesi, Nesetiye Mahallesinde bulunan 107 ada 137 ve 69 nolu parsellerin yolda kalan kisimlarinin kamulastirilmasi hususunun görüsülmesi

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