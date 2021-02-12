Suzuki'den 4×2 fiyatına 4×4!

Yoğun kar yağışının beklendiği bu günlerde Suzuki, Vitara için şubat ayına özel “4×4 Bizden” kampanyasını duyurdu.

Yoğun kar yağışının beklendiği bu günlerde Suzuki, Vitara için şubat ayına özel "4×4 Bizden" kampanyasını duyurdu.

Bu kapsamda Suzuki Vitara'nın, en yüksek donanım seviyesindeki GLX Premium versiyonunda, 330 bin 800 TL olan 4×2 model fiyatına, ALLGRIP 4×4 sürüş teknolojisine sahip modeli satışa sunuluyor.

Suzuki, şubat ayı boyunca Vitara alımlarında kredi kullanmak isteyenlere de en uygun kredi koşullarını sağlıyor. Ay boyunca geçerli olacak kredi kampanyası dahilinde; Vitara, kullanıcılarına 120 bin TL'ye 24 ay boyunca yüzde 0,83 faizli kredi avantajı sunuyor.

Kaynak: Carmedya.com