Suriyeli Muhammed hem ders çalışıyor hem de ekmek parasını kazanıyor

MARDİN - Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Mardin'e sığınan Muhammed Hasan,ekmek parası için tartısıyla sokaklarda gezerken aynı zamanda resim çizerek de Mardinlilerden takdir topluyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan çocuklar burada da yaşam mücadelesi veriyor. Üç sene önce ailesi ile Deyrizor'dan Mardin'e kaçan 8 yaşındaki Muhammed Hasan, sokaklarda tartısı ile insanların kilosunu ölçerek evine ekmek götürüyor. Tartısıyla parasını kazanan Muhammed, hobisi olan resim çizimini de ihmal etmiyor. Okul çıkışı tartısıyla sokak sokak gezen ve resim çizen Deyrizorlu mülteci çocuğu gören vatandaşlar hayretlerini gizleyemiyor. Polis arabasının üzerine Türk bayrağı çizen Muhammed, resim çizmeyi çok sevdiğini söylüyor.

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Suriye'de işkence, çatışma ve saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren sivillere ilişkin raporunda, 2017 yılında 2 bin 298 çocuğun öldüğü kaydedildi.