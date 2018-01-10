Suriyeli Esnafların Bilgilendirilmesi

Kilis'te, Suriyeli esnaf ile işadamlarına yönelik eğitimler sürüyor.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'nın talimatları doğrultusunda Suriyelilere yönelik eğitim programları düzenleniyor. Uyum ve birlikte yaşam çalışma grubu eğimlerinin duymayan kalması parolasıyla 3'üncüsü Ticaret ve Sanayi Odası toplantı Salonunda tercüman eşliğinde Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ve SGK İl Müdürü Abdülkadir Akkaş tarafından katılımcılara Türkiye'de yabancıların esnaf, işçi ve işverenlere çalışma izinleri vergi kaydı, esnaf odası kaydı yaptırma işlemleri ile ilgili bilgilendirme sunum yapıldı.

Program soru cevap şeklinde devam etmiş olup Suriyeli esnaflar tarafından bu durumun çok memnuniyet verici olduğu ifade etti. - KİLİS