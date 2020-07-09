HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Suriye sınırında en acı hasat

Suriye sınırında en acı hasat Türkiye'de biber üretiminde 2'inci üretim merkezinin bulunduğu Kilis'ten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine acı biber gönderiliyor Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi bulunan kentte üreticiler acı...

09.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:34

Suriye sınırında en acı hasat

Türkiye'de biber üretiminde 2'inci üretim merkezinin bulunduğu Kilis'ten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine acı biber gönderiliyor

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi bulunan kentte üreticiler acı biberin hasadına başlandı. Kilis'te üretilen acı biberler, yüksek rekolte ile üreticilerin yüzünü güldürürken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sofraları süslüyor.

Türkiye'de biber üretici açısından 2'inci sırada bulunan Kilis'te, biber hasadı yoğun olarak yapılıyor. Gaziantep Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır. Şanlıurfa, Malatya Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin biberi Kilis'ten gidiyor.

"Acıyla para kazanıyor"

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesinde ekimden sonra sulama, gübreleme işlemlerinin ardından çapasına kadar yoğun ve emek harcanan süreçlerden geçen biber, acı ve tatlı şekilde direkt sofraların vzageçilmezi olurken, salçalık ve kurutmalık olarak hazırlanan acı yada tatlı biberler de bir takım işlemlerin ardından sofralara getiriliyor. Salçalık ve kurutmalık olan biberler, güneş altında süren günlerce bekleyişin ardından yeşil ve kırmızı renkten koyu kırmızı renge dönüşürken tadi ise unutulmaz bir tada dönüşüyor.

Mart ayında fidelerini diktiğini belirten biber üreticisi Mesut Yavuz, 8 ay boyunca hasat aldığını anlatarak, "11 ayın sonuna kadar hasatlarımız devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu bölgelerine biber gönderiyoruz. Bu yıl verim ve rekolte çok iyi. Ekilen biber fidesinden yılda 12-15 kez arasında hasat yapıyoruz. Buda tahminen 8 aylık bir hasat süresine denk geliyor" dedi.

"Biber tarlada 1 TL, 20 kuruş"

Yavuz, Biberin fiyatının geçen yıla oranla biraz düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl kilosunu 1 TL 20 kuruşa tarladan biberi veriyoruz. Biberimizin cinsi dolmalık, turşuluk, sofralıkta tüketiliyor. Sadece Elbeyli ilçesinde 8 bin dönüm üzerinde biber üretimi yapılıyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kayseri başat olmak üzere çok sayıda ile gönderiyor" şeklinde konuştu.

"Roketli saldırılar üretim engellemişti, şuan huzur ve barış var"

Yavuz, 5 yıl önce Suriye'den roketli saldırılan yapıldığı için tarlalarını ekemediklerini ifade ederek, "roketler geldiği için çalıştıracak işçi bulamıyorduk. Şimdi şükür herkes geri başladı. O zaman sıkıntı çekiyorduk. Üretim yapamıyorduk. Şuan ekim yapıyoruz, hasat yapıyoruz. Çiftçinin yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

"Biber üretiminde Kilis ikinci sırada"

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Acının hasadının başladığını ifade ederek, "İlimizde yaklaşık 40 bin dekarda alanda biber üretimi yapılmaktadır., Burada üretilen biberler doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerini gönderiliyor. Kilis biber üretiminde ciddi bir paya sahiptir. Türkiye'de hem üretim olarak, hem verim olarak 2'inci sıradayız, biber üretici açısından, Kilis ve ilçelerinde dolmalık, kurutmalık, salçalık olmak üzere 3 ürün yetişmektedir. Ençok üretim yapılan biber ise dolmalık, kurutmalıktır. Çiftçilerimiz hem Zeytindalı hem Fırat kalkanı harekatları öncesi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsten çok etkilendi. Ama her şeye rağmen üretime devam etti. Devletimizde ciddi üreticilere destek vermiştir" diye konuştu.

Suriye sınırında en acı hasat

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt Politika
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı Magazin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Teoman Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Karar İzmir Cep Telefonu Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Suriye sınırında en acı hasat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 18:35:45. #1.14#
title