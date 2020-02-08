Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
08.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:08
Suriye sınırına fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'da ve sınırda konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, daha sonra ilçeden geçerek Hatay'a doğru gitti.
Kaynak: AA